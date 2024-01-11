Самыми продаваемыми классиками в России стали Достоевский и Булгаков

Романы Федора Достоевского и Михаила Булгакова чаще всего покупали россияне в 2023 г., пишут «Ведомости» со ссылкой на «Читай-город — Буквоед» (сети «Читай-город» и «Буквоед»), сеть «Амиталь», петербургский магазин «Дом книги», маркетплейс Ozon.