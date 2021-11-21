«Джонни против Эмбер»: Discovery+ покажет документальный фильм о страстных отношениях бывших супругов

Последние полтора года весь мир наблюдал за скандальным разводом бывших голливудских возлюбленных. С каждым судебным слушанием Эмбер Хёрд и Джонни Депп раскрывали беспрецедентные подробности их взаимоотношений, которые давали делу новый поворот.