Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

Vladimir Soukhatchev

Нет, весь КоЗа (КоллективныйЗапад) бомбить очень долго и накладно! Бомбить надо Точечно, но Сразу Как Только Пакость, (бывшая красная линия) совершена! Конкретно по адресу принимавшего решение или исполнителя! По другому КоЗа Никогда не понимал, Никогда!