Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Нет, весь КоЗа (КоллективныйЗапад) бомбить очень долго и накладно! Бомбить надо Точечно, но Сразу Как Только Пакость, (бывшая красная линия) совершена! Конкретно по адресу принимавшего решение или исполнителя! По другому КоЗа Никогда не понимал, Никогда!
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