Военный эксперт оценил обещание Эммануэля Макрона снабдить Киев ракетами SCALP для ударов по Крымскому мосту Страны западного блока, стоящие за спиной Украины, намерены сделать все, чтобы помочь Киеву эффективно атаковать Крымский мост через Керченской пролив.
Виктор Литовкин: Мы что, должны весь Запад разбомбить?
Комментарии
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Vladimir Soukhatchev
Нет, весь КоЗа (КоллективныйЗапад) бомбить очень долго и накладно! Бомбить надо Точечно, но Сразу Как Только Пакость, (бывшая красная линия) совершена! Конкретно по адресу принимавшего решение или исполнителя! По другому КоЗа Никогда не понимал, Никогда!
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