Бразилия направит Путину приглашение на саммит G20

Бразилия в ближайшие недели пригласит страны-участники на ноябрьский саммит «Большой двадцатки». Письма будут направлены главам государств, в том числе пригласительное отправят президенту России Владимиру Путину, заявил руководитель управления по социальным коммуникациям МИД Бразилии Жоэл Соуза Пинту Сампайу, передает РИА Новости.