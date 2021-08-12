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Немецкое издание опубликовало произведения молодого казахстанского композитора

Престижное музыкальное издательство Verlag Neue Musik в Германии опубликовало произведения молодого казахстанского композитора Партитура для органа, написанная Рахат-би Абдысагином, будет доступна во всех крупнейших немецких музыкальных магазинах.

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