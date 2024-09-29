Власти Марокко и Испании готовятся к походу мигрантов на Сеуту 30 сентября

Власти Марокко и Испании готовятся к потенциальной новой волне нелегальных мигрантов на границе испанского анклава Сеута, поскольку в социальных сетях появились призывы к массовому переходу границы 30 сентября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии