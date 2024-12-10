Специалисты научили собак находить рак у других псов с точностью до 95%

Животные игнорировали здоровые образцы и реагировали на поражённые.Исследователи из Университета Бристоля установили, что собаки способны распознавать рак мочевого пузыря по запаху мочи у своих собратьев.
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