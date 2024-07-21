Армия России громит врага на кураховском и купянском направлениях (КАРТА)

Армия России продолжает успешное продвижение в ДНР и Харьковской области. Кураховское направление: в Красногоровке ВС РФ освободили микрорайон «Солнечный» и продвинулись в западной части города на участке шириной до 2.
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