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Россия не будет ужесточать визовые требования для граждан Европы

Россия не намерена ужесточать визовые требования для граждан европейских стран. Об этом сообщил директор первого Европейского департамента Министерства иностранных дел России Артем Студенников в интервью РИА Новости.

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