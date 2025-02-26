Ефимов: операторы приступили к реализации 36 проектов КРТ в 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов заявил, что в 2024 году в столице операторы, назначенные городом, начали реализацию 36 проектов комплексного развития территорий (КРТ).
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