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Ефимов: операторы приступили к реализации 36 проектов КРТ в 2024 году

Ефимов: операторы приступили к реализации 36 проектов КРТ в 2024 году

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов заявил, что в 2024 году в столице операторы, назначенные городом, начали реализацию 36 проектов комплексного развития территорий (КРТ).

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