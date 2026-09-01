Древние океаны превратили современную пустыню Египта в кладбище вымерших акул

В Западной пустыне Египта палеонтологи обнаружили 14 окаменелых зубов вымерших ламнообразных акул мелового периода, что подтверждает существование на этой территории богатого тропического моря миллионы лет назад.
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