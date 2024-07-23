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Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР

Необычное оружие: Россия возрождает амбициозный секретный проект СССР

Военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе© РИА Новости / Рамиль Ситдиков Андрей Коц Сегодня во всем мире отмечают Международный день китов и дельфинов — 23 июля 1982-го Международная китобойная комиссия запретила промышленную добычу морских млекопитающих.

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