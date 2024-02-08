МВД: суд отправил под домашний арест 68-летнюю курянку за поджог релейного шкафа

Курская пенсионерка сожгла релейный шкаф по просьбе неизвестных. Как сообщили в пресс-службе МВД России, 68-летняя женщина верила, что выполняет задание спецслужб — уничтожает связной пункт украинских военных.
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