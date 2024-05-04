Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая

Надежда Белугина

Найти замену Лаврову очень трудно, потому что он в теме давно, умеет подобрать нужные слова, очень эрудирован в своей области, знает все тонкости. Не каждый обладает чувством юмора. Он умеет вовремя разрядить обстановку и вовремя остаться непоколебимым. Да, с бывшими республиками тяжело, надо всё время держать кнопку на пульте, много дали в начале пути и не определили, что это наше, при уходе. И взять было некуда. Став полными хозяевами приобретённого, особенно вооружения, они, конечно, стали смелее. Неужели теперь каждый из них готов на мясорубку? Очень трудное время для непредсказуемости при замене. Мишустин и Лавров - сильные и продуктивные фигуры, уважаемые народом страны.