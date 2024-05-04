Министры-тяжеловесы ждут решения Путина. Оно может быть неожиданным. Изменится ли расклад сил на политическом Олимпе? День 7 мая стал просто-таки магической датой для правительства.
Останутся ли в правительстве Шойгу, Лавров, Колокольцев после 7 мая
Комментарии
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Александр Рус
Лаврова и Мишустина оставить,остальных в сад....
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15 час.
Леонид Попивняк
Думаю и Лавров и Мишустин и Шойгу сохранят свои посты.....а вот в правительстве явно будут перемены......
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14 час.
Надежда Белугина
Найти замену Лаврову очень трудно, потому что он в теме давно, умеет подобрать нужные слова, очень эрудирован в своей области, знает все тонкости. Не каждый обладает чувством юмора. Он умеет вовремя разрядить обстановку и вовремя остаться непоколебимым. Да, с бывшими республиками тяжело, надо всё время держать кнопку на пульте, много дали в начале пути и не определили, что это наше, при уходе. И взять было некуда. Став полными хозяевами приобретённого, особенно вооружения, они, конечно, стали смелее. Неужели теперь каждый из них готов на мясорубку? Очень трудное время для непредсказуемости при замене. Мишустин и Лавров - сильные и продуктивные фигуры, уважаемые народом страны.
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10 час.
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