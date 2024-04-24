😱Чаллыда ялангач кыз мәчет янында йөргән. Аның «Газель» машинасындагы абзыйга ташлануын видеога төшергәннәр.
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😱Чаллыда ялангач кыз мәчет янында йөргән. Аның «Газель» машинасындагы абзыйга ташлануын видеога төшергәннәр.