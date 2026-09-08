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Царьград

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Сергей Собянин сообщил о восстановлении 130 км сетей в ДНР и ЛНР

Сергей Собянин сообщил о восстановлении 130 км сетей в ДНР и ЛНР

В 2026 году московские коммунальщики восстановили более 130 км инженерных сетей в ДНР и ЛНР. В Донецке и Луганске модернизируют водо- и канализационные системы.

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