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Звёзды собрались на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Звёзды собрались на открытии Недели моды в Нью-Йорке

Неделя моды стартовала в Нью-Йорке с большого показа Tommy Hilfiger в знаменитом отеле Plaza .

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