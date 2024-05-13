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Макаревич* заявил пранкерам, что желает победы Украине и «считает до нее дни»

Макаревич* заявил пранкерам, что желает победы Украине и «считает до нее дни»

Российский музыкант Андрей Макаревич*, который в настоящий момент проживает в Израиле, заявил пранкерам Вовану и Лексусу, выдавшим себя за президента Владимира Зеленского, что желает победы Украине и «считает до нее дни».

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Комментарии
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александр лаптанович
Сука он и еще раз сука!
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18 час.
в
владислав
Макаревичу нужно насрать в рот,  чтобы он не открывал его.
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18 час.
ЛС
Лидия Санникова
Фууууу... Опустившийся выродок.
Ответить
15 час.

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