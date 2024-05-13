Макаревич* заявил пранкерам, что желает победы Украине и «считает до нее дни»

Российский музыкант Андрей Макаревич*, который в настоящий момент проживает в Израиле, заявил пранкерам Вовану и Лексусу, выдавшим себя за президента Владимира Зеленского, что желает победы Украине и «считает до нее дни».
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