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На Юго-Западе Екатеринбурга ради человейника сносят здание старой АТС

На Юго-Западе Екатеринбурга ради человейника сносят здание старой АТС

Место будущей стройки уже огородили, а заодно перекрыли проход и проезд, которым пользовались жильцы близлежащих домов и родители школьниковК строительству нового человейника готовятся в Юго-Западном районе Екатеринбурга.

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