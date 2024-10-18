Журналистка «Дождя» получала переводы с Украины

Глава информационной службы и ведущая телеканала «Дождь» (внесен Минюстом в реестр иноагентов) Екатерина Котрикадзе (внесена Минюстом в реестр иноагентов) получала переводы из Грузии, Люксембурга и Украины.
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