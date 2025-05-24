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Японские ученые, установившие специальные датчики для изучения связи между ударами молний и всплесками высокоэнергетического гамма-излучения, стали свидетелями «шокирующего» события: ускорения электронов почти до скорости света

﻿﻿Японские ученые, устанавливающие специальные датчики для изучения связи между ударами молний и высокоэнергетическими гамма-всплесками, стали свидетелями «поразительного» события: электроны разогнались почти до скорости света.

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