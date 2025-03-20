Непровар сварного шва — причины дефекта и как его избежать

К дефектам сварных соединений относятся различные отклонения от установленных норм и технических требований, которые уменьшают прочность и эксплуатационную надежность сварных соединений и могут привести к разрушению всей конструкции.
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