8 встреча расчеты!

Метод прошлых денег – это то что мне не хватало!Задачки про бананы.После каждой встречи у меня такой поток нужной и полезной информации в голове, по дороге домой еду и анализирую все эти мысли хочется ничего не упустить, все внедрять в свою повседневную жизнь, это конечно не “по Щелчку” происходит.