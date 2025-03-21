SUSANIN
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SUSANIN

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В Удмуртии только 90 экскурсоводов из 120 заявленных прошли обязательную аттестацию

В Удмуртии только 90 экскурсоводов из 120 заявленных прошли обязательную аттестацию

Ижевск. Удмуртия. Согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», с 1 марта 2025 года экскурсоводы, гиды и проводники могут работать, если прошли обязательную аттестацию.

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