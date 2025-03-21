В Удмуртии только 90 экскурсоводов из 120 заявленных прошли обязательную аттестацию

Ижевск. Удмуртия. Согласно федеральному закону «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», с 1 марта 2025 года экскурсоводы, гиды и проводники могут работать, если прошли обязательную аттестацию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии