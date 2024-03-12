FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 752 подписчика

Вагенкнехт ответила на утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт ответила на утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт: скандал не в утечке разговора немецких офицеров, а в его содержании Скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх