Вагенкнехт ответила на утечку разговора немецких офицеров

Вагенкнехт: скандал не в утечке разговора немецких офицеров, а в его содержании Скандал с утечкой разговора немецких офицеров о возможных атаках на Крымский мост заключается не в самом факте утечки, а в содержании этого разговора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии