В рубрику #НАКИПЕЛО Житель Новоаннинского просит местную власть обратить внимание на вопрос безопасности людей: "На Чельцова стая собак набросилась на женщину.
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В рубрику #НАКИПЕЛО Житель Новоаннинского просит местную власть обратить внимание на вопрос безопасности людей: "На Чельцова стая собак набросилась на женщину.
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