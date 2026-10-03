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20 Best Anthology TV Shows Of All Time, Ranked

20 Best Anthology TV Shows Of All Time, Ranked

Nothing is more tried and true than the television anthology. Let's dive into the 20 greatest anthology shows of all time, and try to rank them.

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