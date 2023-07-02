Летняя версия Оливье без майонеза. Мяса нет, калорий меньше, но уходит по-прежнему моментально

В самые жаркие месяцы обеды и ужины должны быть легкими, но при этом сытными. Наш новый салат на основе простейших ингредиентов полностью отвечает всем требованиям: готовится он без грамма майонеза, зато легко заменяет на столе полноценный ужин.
В самые жаркие месяцы обеды и ужины должны быть легкими, но при этом сытными. Наш новый салат на основе простейших ингредиентов полностью отвечает всем требованиям: готовится он без грамма майонеза, зато легко заменяет на столе полноценный ужин.
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