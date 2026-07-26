Мошенники придумали новую схему с "забытыми" картами в банкоматах

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов В России начала распространяться новая мошенническая схема: аферисты специально оставляют банковскую карту в банкомате, после чего обвиняют подошедшего человека в краже и вымогают у него деньги, чтобы "урегулировать" ситуацию.
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