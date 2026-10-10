Пулково принял 23 самолёта из-за ограничений в небе над Москвой

К утру в Пулково оставались четыре борта, отправленные туда на запасной аэродром из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы и Московской области, а 14 рейсов задержались более чем на два часа.
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