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Царьград

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Пулково принял 23 самолёта из-за ограничений в небе над Москвой

Пулково принял 23 самолёта из-за ограничений в небе над Москвой

К утру в Пулково оставались четыре борта, отправленные туда на запасной аэродром из-за временных ограничений в воздушном пространстве Москвы и Московской области, а 14 рейсов задержались более чем на два часа.

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