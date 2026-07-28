Две недели войны, которой нет конца

Геннадий Бережнов

Надо отвечать, что и делает Иран, и бить по ушам этому старцу-быстрее доходит! А одно только заявление Киеву об ответе, сразу сменило его пластику-мы это не намерено! Чего мы делать не умеем и боимся задеть там гражданского. Однако свои хороним каждый день-этого не понимаю и не хочу понимать!