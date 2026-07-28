Аргументы недели
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Аргументы недели

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Две недели войны, которой нет конца

Две недели войны, которой нет конца

Очередная двухнедельная – и, очевидно, не последняя – стадия военного обострения между США и Ираном вроде бы прервалась или завершилась.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Надо отвечать, что и делает Иран, и бить по ушам этому старцу-быстрее доходит! А одно только заявление Киеву об ответе, сразу сменило его пластику-мы это не намерено! Чего мы делать не умеем и боимся задеть там гражданского. Однако свои хороним каждый день-этого не понимаю и не хочу понимать!
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