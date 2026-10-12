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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андрей Назаров: «Топовые клубы КХЛ садятся на огромные грузовики, заправляются лучшим в мире топливом и идут в лидерах. Для других организаций это повод подумать»

Бывший главный тренер Андрей Назаров оценил работу тренеров и менеджеров в КХЛ . «В КХЛ все больше интересных матчей, регулярный чемпионат усилил обороты и сейчас в самом разгаре.

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