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Царьград

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Путин поручил расширить буферную зону у границы к 2026 году

Путин поручил расширить буферную зону у границы к 2026 году

Боевики ВСУ покинули позиции на сумском направлении и уничтожили останки своих сослуживцев. Президент Путин поручил расширить буферную зону у границы к 2026 году, ключевую роль играет группировка войск "Север", ведущая активные действия в регионе.

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