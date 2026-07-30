Боевики ВСУ покинули позиции на сумском направлении и уничтожили останки своих сослуживцев. Президент Путин поручил расширить буферную зону у границы к 2026 году, ключевую роль играет группировка войск "Север", ведущая активные действия в регионе.
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