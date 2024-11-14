Важные советы по уборке снега

Совсем скоро настанет сезон снегопадов. А в некоторых регионах — уже настал. Что же делать, если снега выпало слишком много? Как не провести за уборкой снега весь день? Что делать, чтобы облегчить себе эту борьбу со стихией? В нашей сегодняшней статье мы расскажем, как легко и просто можно очистить территорию от снега.