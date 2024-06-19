В Москве запущено 10 чат-ботов для помощи жителям и бизнесу – Собянин

Контакт-центр столичного Департамента информационных технологий разработал 10 чат-ботов, которые помогают москвичам быстро находить нужную информацию и подсказывают, как правильно заполнять различные документы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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