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Эпоха «молодых и энергичных» прошла

Эпоха «молодых и энергичных» прошла

А вы обратили внимание, что сфера обслуживания повзрослела? Когда-то Макдональдс считался отличным стартом для молодёжи: работодатели знали, что если сотрудник продержался там несколько лет и получил одно-два повышения, то перед ними — адекватный соискатель, который умеет вкалывать, как электровеник, сохраняя при этом бодрую улыбку на лице.

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