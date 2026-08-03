Эпоха «молодых и энергичных» прошла

А вы обратили внимание, что сфера обслуживания повзрослела? Когда-то Макдональдс считался отличным стартом для молодёжи: работодатели знали, что если сотрудник продержался там несколько лет и получил одно-два повышения, то перед ними — адекватный соискатель, который умеет вкалывать, как электровеник, сохраняя при этом бодрую улыбку на лице.