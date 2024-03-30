История и археология: Что такое «лесные школы» в СССР, зачем их открывали и кто в них учился

«Лесная школа» — запах волшебства и сказки сопровождает это словосочетание. И если в современных реалиях мы легко можем представить такую форму обучения, то, оглянувшись в прошлое, мы вряд ли могли бы в это поверить.
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