«Прогнулась под планы Путина». Европа готова обсудить возобновление транзита российского газа через Украину

© РИА Новости Павел Львов6164 прочтения 3 дня назад Апостроф | Украина Европейская комиссия заявила о готовности обсудить транзит газа через территорию Украины, который был остановлен в самом начале 2025 года, пишет "Апостроф".
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