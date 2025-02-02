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«Прогнулась под планы Путина». Европа готова обсудить возобновление транзита российского газа через Украину

«Прогнулась под планы Путина». Европа готова обсудить возобновление транзита российского газа через Украину

© РИА Новости Павел Львов6164 прочтения 3 дня назад Апостроф | Украина Европейская комиссия заявила о готовности обсудить транзит газа через территорию Украины, который был остановлен в самом начале 2025 года, пишет "Апостроф".

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
Война войной, а вскричать О, ТЕПЛЕНЬКАЯ ПОШЛА, ВСЕМ ХОЧЕТСЯ !!!
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17 час.
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