Пашинян: решение по Римскому статуту было принято до ордера МУС на арест Путина

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Решение Еревана начать процедуру ратификации Римского статута было принято до решения Международного уголовного суда (МУС) против президента Российской Федерации Владимира Путина.
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