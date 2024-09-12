Империя Орлова трещит по швам: где-то запахло уголовным делом?

Визит силовиков в мэрию столицы Свердловской области, на наш взгляд, может не только нанести репутационный удар по всей команде Куйвашева, куда входит Орлов, но и стать отправной точкой для громкого расследования.
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