"Слетела с катушек": Губерниев резко ответил Вяльбе за критику Исинбаевой

Телеведущий не смог промолчать, услышав слова об известной прыгунье.Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подверглась критике со стороны комментатора и спортивного журналиста Дмитрия Губерниева за свои высказывания о Елене Исинбаевой, которая является двукратной олимпийской чемпионкой по прыжкам с шестом и автором 28 мировых рекордов в этом виде спорта.