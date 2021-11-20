Ирландия вводит новые ограничения на Ирландия, где вакцинировано 93% взрослого населения, вводит новые коронавирусные ограничения​19, включая полночь закрытия пабов, ночных клубов и ресторанов, поскольку страна борется с четвертой волной инфекций.