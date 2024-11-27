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Адлер Сегодня

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В Сочи собрано 117 тонн субтропических культур, включая мандарины

В Сочи собрано 117 тонн субтропических культур, включая мандарины, апельсины и лимоны. Город является единственным в России, где эти культуры выращивают в открытом грунте на более чем 92 гектарах.

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