В Сочи собрано 117 тонн субтропических культур, включая мандарины, апельсины и лимоны. Город является единственным в России, где эти культуры выращивают в открытом грунте на более чем 92 гектарах.
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В Сочи собрано 117 тонн субтропических культур, включая мандарины, апельсины и лимоны. Город является единственным в России, где эти культуры выращивают в открытом грунте на более чем 92 гектарах.