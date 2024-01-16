В Москве засняли необычный «Гелендваген Скорпион» со сдвижными дверьми и удлинённым задним свесом: что это за машина?

Сергей Цыганов, известный автоэксперт и ведущий телеграм-канала «Русский автомобиль», сфотографировал на третьем транспортном кольце необычный «Гелендваген»: с удлинённым задним свесом, сдвижными боковыми задними дверьми, распашной задней калиткой, ручками на крыше (не рейлингами) и развитыми подножками.