ДрузьяПолитикаВиктор Зинчук: повелитель гитарных струн Литература и история Виктор Зинчук: повелитель гитарных струн Аранжировщик, композитор, виртуоз.Вернуться к статье41НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновУченые признали: колдуны существуют То, что знахари, шаманы и ведьмы есть, подтвердила Российская академия наук. Едва ли можно приписать одной лишь случайности существование во все времена и среди всех народов несокрушимой веры в то, что колдуны и колдовство есть. Не потому ли эта вера выжила, что за ней стояло не столько суеверие, сколько знание, основанное на жизненном опыте всего человечества? Не так давно этим феноменом заинтересовались Российская академия наук и Институт этнологии и антропологии имени Н. Н. Миклухо-Маклая. Под эгидой этих двух учреждений вышла книга под названием "Традиционная магико-медицинская практика и современное народное целительство". В ней известный ученый-фольклорист, этнолог, кандидат филологических и доктор исторических наук, доцент, ведущий научный сотрудник ИЭА Валентина ХАРИТОНОВА дала такое определение понятия "колдун": "Эти люди обладают возможностью воздействовать на другого человека на энергоинформационном уровне. У них, как правило, есть биоэнергетические способности, повышенная чувственная восприимчивость и обычные знания в области традиционной медицинской практики. Таким образом, колдун действительно оказывается наиболее сильным и осведомленным врачевателем среди иных представителей магико-медицинской профессии (например, люд ей-"рентгенов" или ясновидящих. - Ред.). Его дурная слава может быть вызвана только тем, что свои сверх способности он умеет мгновенно реализовывать как в этически положительной, так и в этически отрицательной, аморальной ситуации. Такой человек часто под воздействием минутного порыва почти случайно может нанести вред другим, пожелав им зла, которое -далее уже независимо от его желания - сбывается. Устранить последствия подобного случайного вмешательства может только сам колдун или более сильный по сравнению с ним маг-врачеватель". Особое состояние сознания - Эти люди активно используют то, что в психологии именуют измененным состоянием сознания, - говорит Валентина Ивановна. - Это связано с умением человека задействовать в восприятии и воздействии на окружающий мир как сознание, так и подсознание. Психофизически необычное состояние сознания выражается в изменении биоритмов в мозге колдуна при одновременном мысленном восприятии им информации от другого человека и оказании на него энергоинформационного воздействия. Эта пока еще во многом загадочная сфера работы психики человека и заключает в. себе основную тайну "магического знания". Доктор выделяет три профессионально работающие группы людей, различающихся экстрасенсорными возможностями: * знахари и целители - психофизиотерапевты, которые ограничиваются в своей практике психотерапевтическим воздействием на сознание человека и физиотерапевтическим воздействием на тело; * ведуны и целители - биоэнерготерапевты, работающие с помощью чувственного снятия информации с некоего биоэнергетического двойника человека или его "астрального тела" с последующим воздействием на этом уровне; * колдуны и целители-эниотерапевты, внедряющиеся в энергоинформационную структуру человека для получения соответствующей информации и воздействия на него.Юрий ИльиновГде учат на ведьму Исследовательница называет ряд способов обретения необычных способностей. По ее мнению, эти качества могут быть... ...врожденными и совершенствующимися с годами; ...мгновенно переданными очень сильным колдуном; ...полученными с помощью сильного ведуна или колдуна в результате ритуального акта традиционной магической передачи; ...заученными от учителя-знахаря, который постепенно готовит себе замену; ...оказавшимися у человека случайно и неосознанно, например, умерший обладатель знаний, возможно, прямой предок, пришел во сне для передачи своего дара; ...появившимися с обретением "волшебного предмета", например, цветка папоротника или амулета; ...открывшимися в результате длительных молитв и постов или побывал в святых или магически значимых местах; ...появившимися в результате травмы или врожденного уродства, в том числе психической неполноценности; ...приобретенными при длительном изучении собственно медицинской практики, которая в народной традиции никогда не обходится без простейших магических знаний, молитв и заклинаний. Вообще же, по мнению многих исследователей, наиболее могущественными магами считают тех, кто уже родился с такими странными способностями.Юрий Ильинов=0=0=Юрий Ильинов✨Виды негатива и их признаки (10 часть)✨ 💫 Порча на помещение Этот вид порчи часто называют «подклад». Это порча «с доставкой на дом». Или в офис, магазин, другое помещение. Цель этой порчи зависит от помещения, куда производится «доставка» порчи. Торговое помещение — испортить, перекрыть торговлю. Офис - «развалить» работу. Жилое помещение — рассорить обитателей, испортить им жизнь, здоровье, отношения... Это — грубый, примитивный, но очень распространенный и эффективный вид порчи. При этой порчи нужно ритуалами, наговорами, заговорами обработать любую дрянь, которую потом — затащить в дом, квартиру, офис, или оставить на пороге, чтобы с ним вступили в контакт — вступили, подняли. Тогда и «включится» эта порча. Она включится и тогда, когда неправильно этот подклад утилизируют. Подкладом-носителем негатива может стать любая дрянь. Но особо почитаемы вещи, связанные с кладбищем - мертвая земля, пыль, мертвая вода, предметы, побывшие на кладбище для «зарядки» мертвой энергией. Негатив можно «всунуть» в любой предмет и принести его обитателям в виде подарка — даже в виде ценного предмета или драгоценности. Даже на иконы умудряются нанести негатив. И чем дольше этот подклад или подарок хранится в помещении — тем больше от него вреда. Этот предмет будет излучать свою плохую энергию, заражая ею пространство помещения согласно с той задачей, которую в него вложили недоброжелатели. Даже после удаления подклада или опасного подарка этот негатив никуда не денется. Придется вычищать помещение. Это аналогично тому, как пресекли возгорание, а после этого стоит проверить помещение от дыма. И на какие признаки стоит обращать внимание? Земля, жидкость, шелуха, монеты, перья, иглы, воск, нитки и прочая дрянь у порога, на пороге, внутри помещения. Обнаруженные предметы, которых ранее не было в помещении. Подарки от лиц, к которым вы испытываете подсознательное недоверие и антипатию. Ну и негативные события и ситуации, которые начали происходить после обнаружения этих предметов или найденной дряни.Комментировать
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