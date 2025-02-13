Блиновской запросили шесть лет колонии

Государственный прокурор Москвы выступил с заключительным словом в рамках судебного разбирательства по делу блогера Елены Блиновской и призвал вынести ей приговор в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима.
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