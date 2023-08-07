В Архангельске вынесли приговор аферистам, которые прикидывались сотрудниками «Водоканала»

Десять жителей Архангельской области осуждены за совершение преступлений по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество, совершенное организованной группой»), выдавая себя за сотрудников Муниципального предприятия «Водоканал».
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