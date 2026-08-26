💡В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику «3 через 3» До 12:00 света не будет у потребителей первой очереди, сообщили в «Севастопольэнерго».
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💡В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения по графику «3 через 3» До 12:00 света не будет у потребителей первой очереди, сообщили в «Севастопольэнерго».