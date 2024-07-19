Си Цзиньпин председательствовал на совещании для заслушивания мнений деятелей, не являющихся членами КПК, относительно решения о дальнейшем всестороннем углублении реформ

Пекин, 19 июля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин в мае 2024 года председательствовал на совещании с участием деятелей, не являющихся членами КПК, заслушав их мнения и предложения относительно решения ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении реформ для продвижения китайской модернизации.