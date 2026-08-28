В Чувашии трех подростков подозревают в участии в террористической организации

ЧЕБОКСАРЫ, 28 августа. /ТАСС/. Правоохранители в Чувашии возбудили уголовное дело в отношении трех подростков, подозреваемых в участии в работе террористической организации.
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